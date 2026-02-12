الأمم المتحدة: الشرع تعرض لـ 5 محاولات اغتيال خلال عام

وأشار التقرير إلى أن الشرع استهدف في شمال حلب، أكثر محافظات البلاد سكانا، وجنوب درعا من قبل مجموعة تعرف باسم "سرايا أنصار السنة"، التي يعتقد أنها واجهة لتنظيم " ".وأصدر التقرير، الذي أعده ، الأمين العام ، دون ذكر تواريخ أو تفاصيل المحاولات ضد الشرع، وهو الهدف الرئيسي، أو السوري أنس ووزير الخارجية .وذكرت الوثيقة أن محاولات الاغتيال تشكل دليلا إضافيا على أن التنظيم المتطرف لا يزال عازما على تقويض الجديدة و"يستغل بنشاط الفراغات الأمنية وعدم اليقين" في ، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".وأضاف التقرير أن المجموعة الواجهة وفرت للتنظيم "نفيا منطقيا للمسؤولية" و"حسّنت قدراته العملياتية".