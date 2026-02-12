البرلمان الأوروبي يغلق باب اللجوء أمام مواطنين عرب

وبموجب هذا التصنيف، يتحول عبء الإثبات لطالب ليبرر خوفه من الاضطهاد في حال عودته لبلده، ما سيقلص فرص قبول طلبات المغاربة.كما يسمح التشريع الجديد بإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لفحص طلبات اللجوء خارج أراضي . خبراء اعتبروا ذلك "تحولا في حوكمة الهجرة" نحو "الضبط المسبق".وبخصوص ، لم يُبد التزاما رسميا بالانخراط في هذه الاتفاقيات لأسباب قانونية ولوجستية.ومن المنتظر أن يسرع التصنيف الجديد إجراءات الرفض والإعادة، وقد يعيد توجيه الهجرة المغربية نحو مسارات انتقائية مرتبطة بسوق العمل أو طرق غير نظامية أكثر تعقيدا. التأثير المباشر على المغاربة بأوروبا محدود.