الجيش السوري يتسلم قاعدة التنف.. وانتشار عسكري في مثلث العراق والأردن

وجاء في بيان صادر عن : من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الامريكي قامت من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة وتأمين القاعدة ومحيطها وبدأت الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف.وأضاف البيان: "ستبدأ قوات حرس الحدود في استلام مهامها والانتشار في المنطقة خلال الأيام القادمة".وأفادت وسائل إعلام بأن تسلمت قاعدة التنف الاستراتيجية الواقعة عند مثلث الحدود مع والأردن، وذلك عقب انسحاب القوات الأمريكية منها.وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "أمن البادية التابع لوزارة الداخلية السورية وقوات الجيش السوري تسلمت مهام حماية وإدارة قاعدة التنف".يشار إلى أن قاعدة التنف الاستراتيجية تقع عند مثلث الحدود السوري مع العراق والأردن، وبذلك تنسحب القوات الأمريكية منها بعد نحو 10 سنوات من تمركزها هناك.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "د ب أ" أن القوات الأمريكية أخلت القاعدة وتوجهت إلى الحدود السورية الأردنية.وكشفت مصادر في محافظة حمص - - أن "القوات الأمريكية أخلت الأربعاء قاعدة التنف قرب الحدود السورية العراقية باتجاه قاعدة البرج 22 في منطقة الحدودي السوري العراقي ".وأكدت المصادر أن "خروج القوات الأمريكية من قاعدة التنف يأتي بعد انضمام للتحالف الدولي وأصبحت شريكا فاعلا، والقيام بعمليات نوعية وإلقاء القبض على قيادات بارزة في تنظيم في العاصمة دمشق وريفها ودرعا وحلب".وأضافت "أن القوات الامريكية التي وجدت في سوريا لمحاربة تنظيم داعش بدأت بإخلاء تلك القواعد في محافظة والحسكة وأخر تلك القواعد التي أخلتها القوات الامريكية قاعدة الشدادي في محافظة أمس الأول الاثنين".وتعتبر قاعدة التنف الأمريكية واحدة من أبرز القواعد الأمريكية ووجدت في ريف حمص الشرقي لقطع الطريق بين الحدود السورية العراقية والعاصمة دمشق.كما يوجد قرب القاعدة الأمريكية والتي تعرف بمنطقة 55 موقع لـ"جيش سوريا الحرة" والذي يعرف بـ"المغاوير" وتم الإشراف عليه وتمويله من قبل القوات الأمريكية إضافة إلى وجود مخيم الركبان للمهجرين من محافظات حمص وحماة وريف دمشق.