فيديوهات
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
الجيش السوري يتسلم قاعدة التنف.. وانتشار عسكري في مثلث العراق والأردن
دوليات
2026-02-12 | 06:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
207 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أعلنت
وزارة الدفاع السورية
، عن استلام قاعدة
التنف
العسكرية وتأمينها، مشيرة إلى بدء انتشار قوات الجيش السوري على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف.
وجاء في بيان صادر عن
وزارة الدفاع السورية
: من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الامريكي قامت
وحدات
من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة
التنف
وتأمين القاعدة ومحيطها وبدأت الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف.
وأضاف البيان: "ستبدأ قوات حرس الحدود في
وزارة الدفاع
استلام مهامها والانتشار في المنطقة خلال الأيام القادمة".
وأفادت وسائل إعلام
سورية
بأن
الحكومة السورية
تسلمت قاعدة التنف الاستراتيجية الواقعة عند مثلث الحدود مع
العراق
والأردن، وذلك عقب انسحاب القوات الأمريكية منها.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "أمن البادية التابع لوزارة الداخلية السورية وقوات الجيش السوري تسلمت مهام حماية وإدارة قاعدة التنف".
يشار إلى أن قاعدة التنف الاستراتيجية تقع عند مثلث الحدود السوري مع العراق والأردن، وبذلك تنسحب القوات الأمريكية منها بعد نحو 10 سنوات من تمركزها هناك.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "د ب أ" أن القوات الأمريكية أخلت القاعدة وتوجهت إلى الحدود السورية الأردنية.
وكشفت مصادر في محافظة حمص -
وسط سوريا
- أن "القوات الأمريكية أخلت الأربعاء قاعدة التنف قرب الحدود السورية العراقية باتجاه قاعدة البرج 22 في منطقة
المثلث
الحدودي السوري العراقي
الأردني
".
وأكدت المصادر أن "خروج القوات الأمريكية من قاعدة التنف يأتي بعد انضمام
سوريا
للتحالف الدولي وأصبحت شريكا فاعلا، والقيام بعمليات نوعية وإلقاء القبض على قيادات بارزة في تنظيم
داعش
في العاصمة دمشق وريفها ودرعا وحلب".
وأضافت "أن القوات الامريكية التي وجدت في سوريا لمحاربة تنظيم داعش بدأت بإخلاء تلك القواعد في محافظة
دير الزور
والحسكة وأخر تلك القواعد التي أخلتها القوات الامريكية قاعدة الشدادي في محافظة
الحسكة
أمس الأول الاثنين".
وتعتبر قاعدة التنف الأمريكية واحدة من أبرز القواعد الأمريكية ووجدت في ريف حمص الشرقي لقطع الطريق بين الحدود السورية العراقية والعاصمة دمشق.
كما يوجد قرب القاعدة الأمريكية والتي تعرف بمنطقة 55 موقع لـ"جيش سوريا الحرة" والذي يعرف بـ"المغاوير" وتم الإشراف عليه وتمويله من قبل القوات الأمريكية إضافة إلى وجود مخيم الركبان للمهجرين من محافظات حمص وحماة وريف دمشق.
تابع قناة السومرية على
منصةX
