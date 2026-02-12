بسبب "ضغط الهجرة".. سويسرا تتجه لاستفتاء لتحديد سقف سكانها بـ10 ملايين نسمة

وحصد المقترح أكثر من 100 ألف توقيع، وهو الحد المطلوب لطرحه في استفتاء عام، وسط دعم قوي من حزب الشعب السويسري اليميني.وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان الأربعاء أنه من المقرر التصويت على المقترح في البرلمان في منتصف يونيو المقبل.ويتضمن المقترح إجراءات تقييدية إذا تجاوز عدد السكان 9.5 مليون نسمة قبل عام 2050، تشمل الحد من أعداد اللاجئين وتشديد قواعد لم شمل عائلاتهم، فيما يرى بعض الخبراء أن عدد السكان قد يبلغ 10 ملايين نسمة بحلول 2035، وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز".ويبلغ عدد سكان حالياً نحو 9.1 مليون نسمة بزيادة تناهز 25% منذ عام 2000، وتشهد الدولة ارتفاعاً في معدل الهجرة وسط ارتفاع الأجور ومستوى المعيشة؛ إذ يشكل الأجانب نحو 27% من السكان.ويرى مؤيدو المقترح أن النمو السكاني السريع يضغط على البنية التحتية ويرفع الإيجارات، بينما يحذر خبراء اقتصاد ومؤسسات أعمال من تداعيات واسعة على العاملة في سويسرا نظراً لاعتمادها الكبير على العمالة الأجنبية الماهرة.