موسكو تعلن مقاطعة اجتماع "مجلس السلام" الأول في واشنطن

الخميس، 12 شباط/فبرایر 2026، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ، رداً على سؤال حول إمكانية إيفاد دبلوماسيين للمشاركة في الاجتماع الأول للمجلس المزمع عقده في 19 فبراير ، قائلة: " لن تشارك في ذلك الاجتماع، والعمل جارٍ حالياً على بلورة موقف البلاد النهائي تجاه هذه المبادرة".من جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي، ، إلى أن موسكو، وفي معرض تقييمها لمبادرة ، تراقب عن كثب مواقف الدول الأخرى في ، ولا سيما الدول الدائمة العضوية في ، التي لا تزال تتعامل بحذر وريبة مع هذا المجلس الجديد.وكان قد أُعلن عن تشكيل "مجلس السلام" في 22 كانون الثاني/يناير الماضي على هامش ، بعد توقيع 19 دولة على وثيقة تأسيسه.ويأتي هذا المجلس كجزء من الاتفاق المبرم بين وحماس لإدارة قطاع غزة، ومن المتوقع أن تتوسع صلاحياته مستقبلاً لتشمل مناطق نزاع أخرى حول العالم.وكان الرئيس الروسي قد كشف، في وقت سابق، عن تلقيه دعوة خاصة من ترامب لانضمام بلاده كعضو في المجلس، مؤكداً في الوقت ذاته أن روسيا تدعم دائماً الاستقرار الدولي، إلا أن الرد النهائي لموسكو يتوقف على نتائج الدراسات التي تجريها والمشاورات مع الحلفاء الاستراتيجيين.