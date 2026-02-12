حفل جزيرة إبستن في القاهرة تكشف مفاجآت.. ما علاقة العراق؟

وأثار مسمى الحفل استياء كبيرا نظرا لارتباطه بفضائح الجرائم الجنسية التي ارتكبها رجل الأعمال الأمريكي .وكان من المقرر إقامة الحفل في 10 شباط، مع دعوة الفتيات للدخول مجانا، وأثار اسمه والشبهات حوله انتقادات واسعة، خاصة بعد أن سجلت إحدى السيدات مقطع فيديو تعلن فيه تضررها من الترويج لحفل بهذا الاسم غير الأخلاقي، وقامت بنشره عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ورصدت الفيديو وتمكنت من الوصول إلى القائمين عليه.وكشفت التحريات الأولية أن "منظم الحفل شخص يحمل الجنسية العراقية، وأنه دعا الفتيات لدخول الملهى مجانا بهدف جذب أكبر عدد من الحضور وتحقيق أرباح مالية من بيع التذاكر".وقررت بالقاهرة إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، فيما تستمر الجهات المختصة في متابعة القضية.وبحسب تحريات أجهزة الأمن، تبين أن "الحفل جرى الإعلان عنه دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، فضلا عن استخدام مسمى غير ملائم وغموض في الإجراءات التنظيمية".وأثارت الواقعة موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها كثيرون محاولة لاستغلال اسم مرتبط بجرائم مشينة لتحقيق مكاسب تجارية.