السيد الخامنئي يوجه رسالة إلى الشعب الإيراني

وقال السيد الخامنئي متوجها للشعب الإيراني: "في يوم 11 شباط هذا العام قمتم بعمل عظيم.. رفعتُم شأن ، وكما هو الحال دائما، عززتم قوة الجمهورية الإسلامية بدعمكم لها، وأحبطتم الأعداء الذين خططوا لإجبار الشعب الإيراني على الاستسلام".وأضاف: "هذا التحرك يزيد من عزّة إيران وقوتها واستقلالها الكامل؛ فلنسع جميعا للحفاظ على هذا الترابط والوحدة الوطنية الثمينة جدا".وختم المرشد الأعلى قائلا: "أشكر جميع الشعب الإيراني وأقدّم تحياتي الحارة لكل فرد من الحاضرين في هذا التجمع الضخم والمليوني في أنحاء البلاد".وأمس الأربعاء، خرج الايرانيون في حشود هائلة، ضمن مسيرات (22 بهمن) بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الإسلامية في جميع أنحاء محافظات إيران.وشارك فيها عدد من الشخصيات الرسمية بضمنهم الرئيس الايراني ،الذي تواجد في مسيرة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في .كما حضر المسيرة في طهران اللواء ، رئيس القوات المسلحة الإيرانية الذي قال خلال الفعالية إن "أعداء إيران سيصابون باليأس بسبب هذا الشعب".