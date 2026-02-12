بعد الانسحاب من سوريا.. واشنطن: قواتنا على اهبة الاستعداد

وأوضحت في بيان أن قاعدة أُنشئت عام 2014، وقامت من خلالها بتقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الشركاء في القتال ضد تنظيم " ".وقال الأدميرال ، قائد : "تبقى القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديدات لتنظيم تظهر في المنطقة، بينما ندعم الجهود التي يقودها الشركاء لمنع عودة الشبكة الإرهابية. إن الحفاظ على الضغط الممارس على تنظيم الدولة الإسلامية أمر ضروري لحماية الوطن الأمريكي وتعزيز ".وكشفت القيادة المركزية عن حصيلة العمليات العسكرية خلال الشهرين الماضيين، والتي شملت ضرب أكثر من 100 هدف باستخدام أكثر من 350 وحدة ذخيرة موجهة بدقة، إلى جانب أسر أو قتل أكثر من 50 إرهابيا من تنظيم "داعش".