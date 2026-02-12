نتنياهو: مباحثاتي مع ترامب ركزت على إيران وأشكك بإمكانية التوصل لاتفاق شامل

وأوضح نتنياهو، قبيل مغادرته ، أن علاقته بترامب “وثيقة وشفافة”، وأن الجانبين ناقشا عدة ملفات، في مقدمتها الملف الإيراني.وأضاف أن يعتقد بأن باتت تدرك طبيعة المرحلة الحالية، وأن الشروط المطروحة قد تدفعها إلى باتفاق “جيد”.وفي المقابل، أعرب نتنياهو عن شكوكه بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع ، مؤكداً أنه في حال إبرامه يجب أن يشمل إلى جانب البرنامج النووي، ملف الصواريخ الباليستية ودور الوكلاء الإيرانيين في المنطقة.