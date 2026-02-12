ترامب يتوقع التوصل الى اتفاق مع ايران الشهر المقبل

جاءت تصريحات ردا على سؤال حول وجود جدول زمني للتوصل إلى اتفاق مع ، حيث قال: "أعتقد خلال الشهر القادم، أو ما شابه. ينبغي أن يتم ذلك بسرعة كبيرة".وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا لم يكن الاتفاق الذي سنتوصل إليه عادلاً وجيداً، فسيكون الوضع صعباً للغاية بالنسبة لإيران".