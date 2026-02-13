3 دول تحدد الخميس المقبل غرة شهر رمضان

واعلنت كل من وسنغافورة وسلطنة يوم الخميس 19 فبراير هو غرة شهر رمضان المبارك، حيث تعتمد تركيا في تحديد جميع الأشهر الهجرية على حسابات فلكية مسبقة تأخذ رؤية بعين الاعتبار، فتركيا تبدأ الشهر الهجري الجديد إذا بينت الحسابات الفلكية إمكانية لرؤية الهلال بالعين المجردة أو التلسكوب من أي مكان في العالم يشترك مع تركيا بليل، وهذا يشمل جميع العالم العربي والإسلامي والمحيط الأطلسي والجل الأعظم من القارتين الأمريكيتين.ونظرا لأن الحسابات الفلكية التي أجرتها رئاسة التركية بينت أن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الثلاثاء 17 فبراير من أي مكان في العالم العربي والإسلامي ولا حتى من القارتين الأمريكيتين، فقد حددت تركيا غرة شهر رمضان المبارك لتكون يوم الخميس 19 فبراير.وكذلك يعتمد مجلس في حسابات فلكية مسبقة لمعرفة إمكانية رؤية الهلال من داخل سنغافورة، ونظرا لأن رؤية الهلال يوم الثلاثاء مستحيلة من سنغافورة بسبب غروب القمر قبل الشمس يومئذ، فقد حددت سنغافورة غرة شهر رمضان المبارك لتكون يوم الخميس 19 فبراير أيضا.وبهذا تكون الدول التي حسمت موقفها وحددت موعد بداية شهر رمضان المبارك بشكل رسمي هي سنغافورة وتركيا وسلطنة عُمان، وجميعها ستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الخميس 19 فبراير.