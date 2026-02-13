اسرائيل تستعد لسيناريو محتمل.. الصواريخ ستاتي حتى من العراق

وذكر موقع "واللا" العبري، ان "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس احتمال أن يؤدي انهيار المسار الدبلوماسي إلى ضربة أمريكية استباقية ضد ، الأمر الذي قد يقابل برد إيراني قاس ومدمر يشمل إطلاق صواريخ باليستية ثقيلة باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية".وعززت انتشارها العسكري في المنطقة عبر نشر بطاريات منظومة ثاد الدفاعية المتقدمة، إلى جانب أنظمة كشف وإنذار مبكر، تحسبا لأي تصعيد محتمل.كما يعمل الإسرائيلي على رفع جاهزية القواعد العسكرية والمنشآت التكنولوجية الحساسة، تحسبا لاستهدافها في حال اندلاع مواجهة شاملة.ووفق السيناريو الذي يجري تداوله داخل ، فإن الرد الإيراني المحتمل لن يقتصر على الأراضي الإيرانية، بل قد يشمل أيضا إطلاق صواريخ من قبل حلفاء في والعراق واليمن، ما يعني احتمال فتح جبهات متزامنة وإغراق أنظمة الدفاع الإسرائيلية بوابل من الصواريخ الثقيلة.وتستعد الإسرائيلية، برئاسة اللواء شاي كلابر، للتعامل مع سيناريو قصف باليستي مكثف قد يطال مراكز مدنية وبنى تحتية استراتيجية، مع التركيز على ضمان استمرارية عمل المرافق الحيوية حتى في ظل ضربات واسعة النطاق.وتعكس هذه الاستعدادات، وفق التقديرات، مخاوف حقيقية داخل من تعرضها لهجوم مدمر في حال تحول المواجهة الأمريكية–الإيرانية إلى حرب مفتوحة، خصوصا في ظل الحديث عن صواريخ بعيدة المدى ورؤوس متفجرة كبيرة قد تستهدف العمق الإسرائيلي بشكل مباشر.