إلغاء 800 رحلة في ألمانيا

وقالت الشركة، "أُلغيت نحو 800 رحلة جوية اليوم من جانب ، ولوفتهانزا سيتي لاين، ولوفتهانزا للشحن، مما أثر على نحو 100 ألف مسافر"، وذلك من دون تحديد عدد الرحلات التي لا تزال قائمة.وأثر الإضراب خصوصا على مطارات وبرلين وهامبورغ ودوسلدورف، وفق مواقع المطارات الإلكترونية، وفي ميونيخ، أقلعت غالبية الرحلات في موعدها المُحدد.ويمكن للمسافرين إعادة جدولة رحلاتهم أو استرداد قيمة تذاكرهم، وللسفر داخل ، واستخدام خدمات السكك الحديد، التي تُشغلها شركة "دويتشه بان" مجانًا، حسبما صرح متحدث باسم الشركة لـ"فرانس برس".وتعتزم المجموعة اقتراح جدول رحلات "طبيعي قدر الإمكان" ابتداء من يوم غد الجمعة.ويؤثر إضراب الطيارين على جميع رحلات شركة الطيران الرئيسة، لوفتهانزا، ورحلات شركة الشحن التابعة لها، لوفتهانزا للشحن، التي تغادر ألمانيا، وفق ما صرح متحدث باسم نقابة طياري قمرة القيادة لـ"فرانس برس".