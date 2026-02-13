الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
إلغاء 800 رحلة في ألمانيا
دوليات
2026-02-13 | 02:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
تسبب إضراب للطيارين وطواقم الطائرات، بإلغاء نحو 800 رحلة جوية تابعة لمجموعة "لوفتهانزا"، اليوم الخميس في
ألمانيا
.
وقالت الشركة، "أُلغيت نحو 800 رحلة جوية اليوم من جانب
لوفتهانزا
، ولوفتهانزا سيتي لاين، ولوفتهانزا للشحن، مما أثر على نحو 100 ألف مسافر"، وذلك من دون تحديد عدد الرحلات التي لا تزال قائمة.
وأثر الإضراب خصوصا على مطارات
فرانكفورت
وبرلين وهامبورغ ودوسلدورف، وفق مواقع المطارات الإلكترونية، وفي ميونيخ، أقلعت غالبية الرحلات في موعدها المُحدد.
ويمكن للمسافرين إعادة جدولة رحلاتهم أو استرداد قيمة تذاكرهم، وللسفر داخل
ألمانيا
، واستخدام خدمات السكك الحديد، التي تُشغلها شركة "دويتشه بان" مجانًا، حسبما صرح متحدث باسم الشركة لـ"فرانس برس".
وتعتزم المجموعة اقتراح جدول رحلات "طبيعي قدر الإمكان" ابتداء من يوم غد الجمعة.
ويؤثر إضراب الطيارين على جميع رحلات شركة الطيران الرئيسة، لوفتهانزا، ورحلات شركة الشحن التابعة لها، لوفتهانزا للشحن، التي تغادر ألمانيا، وفق ما صرح متحدث باسم نقابة طياري قمرة القيادة لـ"فرانس برس".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
