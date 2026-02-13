بعد التحذير.. ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط

وبحسب المسؤولين، فقد تم إبلاغ طاقم حاملة الطائرات يو بقرار نشرها، تمهيدًا لتحركها نحو مسرح العمليات في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.وأوضح التقرير أن " فورد" ستنضم إلى حاملة الطائرات "يو إس إس الموجودة حاليًا في منطقة ما يعني تعزيز الوجود البحري الأميركي عبر مجموعتي حاملة طائرات في نطاق جغرافي واحد.ويأتي هذا التحرك في سياق ترتيبات عسكرية اميركية متواصلة في المنطقة، وسط توترات إقليمية متصاعدة، حيث يُنظر إلى نشر حاملات الطائرات باعتباره مؤشرًا على مستوى الجاهزية والردع الذي تسعى إلى تكريسه في الشرق الاوسط.