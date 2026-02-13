العراق أول المتقدمين لجائزة "تريزيني الذهبي"

وقال رئيس لجائزة "تريزيني الذهبي" الدولية للفن المعماري والتصميم بافيل تشيرنياكوف، في مؤتمر صحفي عقد أمس في وكالة "تاس" الروسية، أن "المشاركة في مسابقة سانت بطرسبرغ لا تقتصر على أي منطقة جغرافية محددة".واضاف تشيرنياكوف: "في السنوات الأخيرة، تصدرت قائمة الدول الأكثر مشاركة، تليها دول مثل ، والبرازيل، والمكسيك، بالإضافة إلى مشاريع من الهند والصين، وأوروبا الغربية ومناطق أخرى. وقد شاركت أكثر من 100 دولة خلال سنوات الجائزة".وقدم أول طلب ترشح لدورة 2026 ، وهو مشروع لمنزل ريفي".وأعلن المنظمون عن فتح باب استقبال طلبات الترشح للجائزة التي ستقام في دورتها التاسعة عام 2026. وسيستمر استقبال طلبات المشاركة في مختلف فئات الجائزة حتى 15 ايلول 2026، على أن يقام حفل توزيع الجوائز في 20 تشرين الثاني بمسرح الأرميتاج في سانت بطرسبرغ.وتضم حوالي 200 خبير من 35 دولة، وسيتم منح الجوائز في هذا الموسم في 27 فئة. وبالإضافة إلى المسابقات التقليدية، أضيفت ثلاث فئات جديدة، هي: "أفضل مشروع معماري مُنفّذ باستخدام الطوب"، و"أفضل مشروع مُنفّذ بتقاليد مدرسة لينينغراد للترميم"، و"أفضل مشروع طلابي مُنفّذ".كما ستُقام ضمن إطار الجائزة فعاليات ثقافية وتنويرية، أبرزها إعداد مهداة إلى دومينيكو تريزيني، حيث سيشارك فنانون بارزون من سانت بطرسبرغ في كتابة كلماتها وموسيقاها.وفي عام 2025، تنافس على الفوز بالجائزة 1289 مشروعا من 53 دولة، وفاز بها معماريون ومصممون من روسيا، والأرجنتين، والبرازيل، والهند، والولايات المتحدة، واليابان.وتأسست "تريزيني الذهبي" عام 2018 تكريما للمعماري الروسي من أصل سويسري دومينيكو تريزيني (1670-1734)، أول معماري في سانت بطرسبرغ ومبدع كاتدرائية بطرس وبولس، ومبنى الوزارات الاثنتي عشرة، وروائع أخرى من فن المعماري في عصر الإمبراطور .ويترأس للجائزة ميخائيل بيوتروفسكي، مدير عام متحف الأرميتاج الحكومي، ويضم المجلس ولجنة التحكيم خبراء من 35 دولة. ومنذ تأسيس الجائزة، ترشح أكثر من 6400 مشروع من 114 دولة لنيل الجوائز.