الاسبوع المقبل.. جولة مفاوضات جديدة بشأن حرب روسيا - اوكرانيا

ورداً على سؤال عما إذا كانت المحادثات المقبلة ستُعقد في أو ، قال بيسكوف في مؤتمر صحافي إن “هناك اتفاقاً على أن يتم ذلك الأسبوع المقبل، سنبلّغكم بالمكان والتواريخ”.يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الأوكراني الأربعاء أن اقترحت تنظيم جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين وموسكو، في ميامي الأسبوع القادم.