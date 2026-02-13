أمريكا تتجه لمقايضة ديون فنزويلا بأصولها.. صفقات “بلا نقد” تلوح في الأفق



كشف وزير الطاقة الأمريكي رايت، عن توجه لاعتماد ترتيبات مالية “مبتكرة” لتسوية جزء من ديون فنزويلا، تقوم على مبادلة الديون بأصول داخل البلاد بدلاً من السداد النقدي المباشر.



وفي مقابلة مع بلومبرغ، أوضح رايت أن المرحلة المقبلة ستشهد صفقات يتم فيها تحويل الديون إلى أصول، بما يلغي الحاجة إلى تدفقات مالية لتغطيتها.



وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي أن ستحصل على مئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات من عائدات بيع النفط الفنزويلي، مؤكداً أن فترة السيطرة الأمريكية – دون تحديد إطارها الزمني – ستكون “أطول بكثير” من عام واحد.