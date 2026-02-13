تحسبا لأي طارئ.. ترامب: حاملة الطائرات جيرالد فورد تتوجه إلى الشرق الأوسط

وقال في تصريحات صحفية، ان "حاملة الطائرات تتوجه إلى الشرق الأوسط تحسبا لأي طارئ".وتوقع الرئيس الأمريكي ، امس الخميس، التوصل لاتفاق مع خلال الشهر المقبل.وقال ترامب في تصريحات صحفية سابقة انه "علينا إبرام صفقة مع إيران، نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا فستتعرض لصدمة وستواجه ظرفا صعبا".وأضاف، أنه " يمكن التوصل لاتفاق مع إيران الشهر المقبل وينبغي أن يحدث ذلك بسرعة".