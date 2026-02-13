تسرب مائي يطال جناح "الموناليزا" في متحف اللوفر

وقال المتحدث باسم المتحف، إنه تم إيقاف تسرب المياه، وأن المعرض سيُعاد افتتاحه قريبا.وأكد أن لوحة "الموناليزا" لم تتأثر بالتسرب المائي.ووقع التسرب في 707، حيث تُعرض لوحات للفنان الفرنسي شارل مينييه من التاسع عشر، والفنان الإيطالي برناردينو لويني من القرن السادس عشر، وقد تسبب الماء في بعض الأضرار لسقف رسمة مينييه.ويعد هذا التسرب الثاني في أقل من 3 أشهر في اللوفر، الذي شهد سلسلة من النكسات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك سرقة مجوهرات، وإضرابات، وتحقيق واسع النطاق في تزوير التذاكر، مما وضع إدارته تحت مجهر التدقيق.