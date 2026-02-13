الدفاع الايراني: صواريخنا خطوط حمراء غير قابلة للتفاوض

وقال شمخاني في تصريحات نقلتها الإيرانية "إرنا": "منظوماتنا الصاروخية من بين خطوطنا الحمراء، وهي غير قابلة للتفاوض".وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني لن يكون قادرا على تنفيذ أي عملية عسكرية فعالة ضد دون دعم مباشر من "؛ مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية "ستواجه أي مغامرة برد حاسم ومتناسق مع طبيعة التهديد".وأضاف أن مستوى الاستعداد الدفاعي في البلاد "يجعل تكلفة أي خطأ حسابي من جانب الطرف المعتدي مرتفعة للغاية".وشدد شمخاني على أن المسار العقلاني بالنسبة لجميع الأطراف يتمثل في "تجنب التصعيد والابتعاد عن أي أعمال تهدد أمن واستقرار المنطقة"؛ مشيرا إلى أن "المفاوضات يمكن أن تكون مسارا إيجابيا إذا جرت بنظرة واقعية وعلى أساس الاحترام المتبادل ودون مبالغة في المطالب، لما لها من فوائد للطرفين وللاستقرار الإقليمي".وأوضح أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة تهدف إلى احتواء التوتر وتعزيز الخيار السياسي؛ مشيرا إلى أن الوضع الأمني في المنطقة أصبح أكثر تعقيدا، ما يستلزم آليات خاصة للتنسيق.وتأتي تصريحات شمخاني، عقب يوم واحد من التصريحات الحادة للرئيس الأمريكي، ، الذي هدد إيران بعواقب "خطيرة للغاية" و"مؤلمة جدا" في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق مع .وحول الذي ستطلب فيه الولايات المتحدة من إيران التوصل إلى اتفاق، قال : "خلال شهر تقريبا".جدير بالذكر أن العاصمة العمانية مسقط استضافت في 6 فبراير الجاري، مفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني حول البرنامج النووي الإيراني، ووصفها البلدان بالإيجابية، مشيرين إلى عقد اجتماع ثان خلال أيام.من جهته، صرح بأن الجولة الثانية من المفاوضات المرتقبة قريبا مع الجانب الأمريكي "ستقتصر على الملف النووي"، مشددا على أن "لن تفاوض على وسائلها الدفاعية، بما فيها الصواريخ البالستية".وجاءت مفاوضات مسقط بعد ارتفاع حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، حيث كثفت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة وطلبت من طهران إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة خطر التعرض لهجوم.