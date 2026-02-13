الصفحة الرئيسية
الدفاع الايراني: صواريخنا خطوط حمراء غير قابلة للتفاوض
دوليات
2026-02-13 | 14:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
50 شوهد
أكد أمين
مجلس الدفاع
الإيراني الأدميرال
علي شمخاني
، أن قدرات
إيران
الصاروخية تعد من الخطوط الحمراء التي لا يمكن التفاوض حولها.
وقال شمخاني في تصريحات نقلتها
وكالة الأنباء
الإيرانية "إرنا": "منظوماتنا الصاروخية من بين خطوطنا الحمراء، وهي غير قابلة للتفاوض".
وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني لن يكون قادرا على تنفيذ أي عملية عسكرية فعالة ضد
إيران
دون دعم مباشر من
الولايات المتحدة
"؛ مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية "ستواجه أي مغامرة برد حاسم ومتناسق مع طبيعة التهديد".
وأضاف أن مستوى الاستعداد الدفاعي في البلاد "يجعل تكلفة أي خطأ حسابي من جانب الطرف المعتدي مرتفعة للغاية".
وشدد شمخاني على أن المسار العقلاني بالنسبة لجميع الأطراف يتمثل في "تجنب التصعيد والابتعاد عن أي أعمال تهدد أمن واستقرار المنطقة"؛ مشيرا إلى أن "المفاوضات يمكن أن تكون مسارا إيجابيا إذا جرت بنظرة واقعية وعلى أساس الاحترام المتبادل ودون مبالغة في المطالب، لما لها من فوائد للطرفين وللاستقرار الإقليمي".
وأوضح أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة تهدف إلى احتواء التوتر وتعزيز الخيار السياسي؛ مشيرا إلى أن الوضع الأمني في المنطقة أصبح أكثر تعقيدا، ما يستلزم آليات خاصة للتنسيق.
وتأتي تصريحات شمخاني، عقب يوم واحد من التصريحات الحادة للرئيس الأمريكي،
دونالد ترامب
، الذي هدد إيران بعواقب "خطيرة للغاية" و"مؤلمة جدا" في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق مع
واشنطن
.
وحول
الجدول الزمني
الذي ستطلب فيه الولايات المتحدة من إيران التوصل إلى اتفاق، قال
ترامب
: "خلال شهر تقريبا".
جدير بالذكر أن العاصمة العمانية مسقط استضافت في 6 فبراير الجاري، مفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني حول البرنامج النووي الإيراني، ووصفها البلدان بالإيجابية، مشيرين إلى عقد اجتماع ثان خلال أيام.
من جهته، صرح
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
بأن الجولة الثانية من المفاوضات المرتقبة قريبا مع الجانب الأمريكي "ستقتصر على الملف النووي"، مشددا على أن
طهران
"لن تفاوض على وسائلها الدفاعية، بما فيها الصواريخ البالستية".
وجاءت مفاوضات مسقط بعد ارتفاع حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، حيث كثفت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة وطلبت من طهران إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة خطر التعرض لهجوم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
