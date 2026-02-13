الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
الدول التي حسمت موقفها وحددت موعد بداية شهر رمضان المبارك
دوليات
2026-02-13 | 15:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,451 شوهد
كشف مركز
الفلك الدولي
عن الدول التي حسمت موقفها وحددت موعد بداية شهر رمضان المبارك بشكل رسمي فيها.
وفي منشور له على منصة "إكس"، أوضح المركز أن
تركيا
تعتمد في تحديد جميع الأشهر الهجرية على حسابات فلكية مسبقة تأخذ رؤية
الهلال
بعين الاعتبار، فتركيا تبدأ الشهر الهجري الجديد إذا بينت الحسابات الفلكية في اليوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالعين المجردة أو التلسكوب من أي مكان في العالم يشترك مع تركيا بليل، وهذا يشمل جميع العالم العربي والإسلامي والمحيط الأطلسي والجل الأعظم من القارتين الأمريكيتين.
وأبان مركز
الفلك الدولي
أنه نظرا لأن الحسابات الفلكية التي أجرتها رئاسة
الشؤون الدينية
التركية بينت أن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الثلاثاء 17 فبراير من أي مكان في العالم العربي والإسلامي ولا حتى من القارتين الأمريكيتين، فقد حددت تركيا غرة شهر رمضان المبارك لتكون يوم الخميس 19 فبراير.
وأشار المركز إلى أن مجلس
الشؤون الإسلامية
في
سنغافورة
، والذي يرأسه مفتي سنغافورة وهو منصب حكومي رسمي يتبعه جميع
المسلمين
في سنغافورة، يعتمد حسابات فلكية مسبقة لمعرفة إمكانية رؤية الهلال من داخل سنغافورة، ونظرا لأن رؤية الهلال يوم الثلاثاء مستحيلة من سنغافورة بسبب غروب القمر قبل الشمس يومئذ، فقد حددت سنغافورة غرة شهر رمضان المبارك لتكون يوم الخميس 19 فبراير أيضا.
وبهذا تكون الدول التي حسمت موقفها وحددت موعد بداية شهر رمضان المبارك بشكل رسمي هي سنغافورة وتركيا وسلطنة
عمان
، وجميعها ستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الخميس 19 فبراير.
