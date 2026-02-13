ترامب: المفاوضات مع ايران صعبة واحياناً الخوف واجب

وقال في كلمة ألقاها أمام جنود في بولاية كارولاينا الشمالية: "نحن الآن في وضعٍ أرسلنا فيه مجموعة حاملات طائرات ضخمة إلى ".وأضاف: "أودّ أن نرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق. لقد كان من الصعب التوصل إلى اتفاق معهم".وتابع ترامب، في إشارة إلى عملية يونيو التي استهدفت فيها عدداً من المنشآت النووية الإيرانية: "كنت أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق في المرة السابقة. هم يتمنون ذلك، وهذا ما فعلناه، عملية "مطرقة منتصف الليل".وأضاف: "أحياناً لا بد من الخوف. إنه الشيء الوحيد الذي سيُنهي هذا الوضع فعلاً".