تقارير: الجيش الامريكي استخدم "الذكاء الاصطناعي" في عملية اعتقال مادورو

ونقلت عن مصادر مطلعة قولها، ان الجيش الامريكي استخدم نموذج "كلاود" للذكاء الاصطناعي التابع لشركة أنثروبيك في عملية القبض على الرئيس الفنزويلي في ، الشهر الماضي، وتأتي الخطوة رغم أن الشركة تحظر استخدام أدواتها في أعمال العنف أو تطوير الأسلحة أو تنفيذ عمليات المراقبة.وامتنعت عن التعليق، لكن قالت أنثروبيك إن جميع الاستخدامات يجب أن تلتزم بسياساتها، رافضة التعليق على أي استخدام محتمل للنموذج في عمليات سرية، ويعود دخول "كلاود" إلى هذه العمليات من خلال شراكة بين أنثروبيك وشركة بالانتير التي تعتمد عليها مؤسسات الدفاع والأجهزة الأمنية الأمريكية في تحليل البيانات وإدارة العمليات.ووفق تقارير، تدرس تعليق عقد بقيمة 200 مليون دولار مع شركة "أنثروبيك" على خلفية توتر بينهما يعود لخوف الشركة من الاستخدامات العسكرية غير المقيدة لنماذج ، وتسعى لتوسيع اعتمادها على الذكاء الاصطناعي في مهام عسكرية، من بينها تحليل الوثائق وتشغيل الأنظمة الذاتية، مما يثير نقاشا بشأن خطر تسليح الذكاء الاصطناعي واستخدامه في المراقبة.