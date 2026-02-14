ترامب مجددا تحذيره من مغبة عودة المالكي لرئاسة الوزراء: لدينا بعض الأفكار

وقال ، خلال حديثه للصحفيين "نحن نراقب مسألة .. وسنرى ما سيحدث".وأضاف ملمحا إلى خطوات مستقبلية محتملة: "لدينا بعض الأفكار حول هذا الأمر، وفي النهاية، الجميع بحاجة إلى ".وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن "لن تقدّم مستقبلا أي مساعدة للعراق" إذا تمّ انتخاب ، معللا ذلك بأن فترة حكم المالكي السابقة قادت البلاد إلى "الفقر والفوضى العارمة"، مشيرا إلى "ضرورة عدم السماح بتكرار ذلك".من جهته ردّ المالكي، قائلا: "نرفض رفضا قاطعا التدخل الأمريكي السافر في للعراق، ونعتبره انتهاكا لسيادته ومخالفا للنظام الديمقراطي في بعد العام 2003"، مضيفا: "سوف نستمرّ بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي".الجدير بالذكر أن الإطار التنسيقي في العراق أعلن ترشيح لمنصب رئيس ، في خطوة تستهدف استكمال الاستحقاقات الدستورية وسط الأزمة السياسية المستمرة، مؤكدا أن اختيار رئيس مجلس الوزراء يعد شأنا دستوريا عراقيا خالصا، بعيدا عن أي إملاءات خارجية.