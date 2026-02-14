لكنه صعب للغاية.. روبيو: ترامب يفضل إبرام اتفاق مع إيران

وقال روبيو، ان هناك دول لم تتردد في استخدام القوة الخشنة لتحقيق مصالحها، لافتا الى ان فتحنا الأبواب أمام موجة غير مسبوقة من المهاجرين ما هدد مستقبل شعوبنا".وتابع، انه " تحت رئاسة ستتولى مهام التجديد والإصلاح"، مشيرا الى ان " فخورون بإرثنا المشترك مع أوروبا وبإمكاننا إعادة رسم رؤية مستقبلنا الاقتصادي والسياسي".وأضاف، ان " التحالف الجديد مع أوروبا يجب أن يركز على تعزيز المصالح المشتركة وفتح حدود جديدة"، مضيفا انه " لا يمكن السماح للذين يعرضون الاستقرار الدولي للخطر بأن يحتموا وراء القانون الدولي".