دولة رابعة تحدد غرة شهر رمضان

وذكر دار التقويم في بيان تابعته ، ان "الغرة الفلكية لشهر رمضان ستكون يوم الأربعاء الموافق 18 شباط 2026".وشددت الدار في بيانها على أن "القرار الشرعي بدخول شهر رمضان يبقى من اختصاص بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".واعلنت كل من وسنغافورة وسلطنة يوم الخميس 19 شباط هو غرة شهر رمضان المبارك.