تحديد زمان ومكان الجولة الثانية من مفاوضات واشنطن وطهران

ومثل الجولة السابقة التي عقدت في ، سيضم الوفد الأميركي المشارك في المحادثات مبعوث ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي ، بينما يترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية .كما يتوقع حضور وزير خارجية عمان ، الذي يتوسط بين الطرفين.وفي حين صرح أنه يفضل الحل الدبلوماسي ويرغب في التوصل إلى اتفاق مع ، فقد أمر أيضا بتعزيز عسكري ضخم في الشرق الأوسط، بما في ذلك إرسال مجموعة حاملات طائرات ضاربة ثانية.وقال ترامب لموقع "أكسيوس"، الثلاثاء: "إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة للغاية كما فعلنا في المرة السابقة"، في إشارة على ما يبدو إلى الضربات التي شنتها على إيران في يونيو من العام الماضي.وصرح مسؤول أميركي أن ويتكوف تحدث في وقت سابق من هذا الأسبوع مع البوسعيدي، وقدم له رسائل عدة بشأن المحادثات لتسليمها إلى الإيرانيين.وأعد وزير وثيقة، وفق "أكسيوس"، بناء على مكالمته مع ويتكوف، وقدمها إلى أمين الإيراني ، الذي زار مسقط الثلاثاء.وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، أكد لاريجاني استلامه الوثيقة التي تتضمن الرسائل الأميركية.وكان ترامب صرح للصحفيين، الجمعة، أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم في البلاد.وقال الرئيس الأميركي إنه "رغم رغبة الإيرانيين في إجراء محادثات، فإنهم لم يبدوا بعد استعدادهم لاتخاذ أي إجراء بشأن برنامجهم النووي".وعندما سئل ترامب عما إذا كان يؤيد تغيير النظام في إيران، قال: "يبدو أن هذا هو أفضل ما يمكن أن يحدث".