LIVE
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
رغم مطالبة الحكومة دول العالم باستعادة رعاياها.. نقل 3543 إرهابياً سورياً من سوريا للعراق!!

دوليات

2026-02-14 | 05:12
رغم مطالبة الحكومة دول العالم باستعادة رعاياها.. نقل 3543 إرهابياً سورياً من سوريا للعراق!!
204 شوهد

السومرية نيوز – محلي
أثار ملف نقل 3543 إرهابياً سورياً من الأراضي السورية إلى العراق موجة واسعة من التساؤلات في الأوساط السياسية والشعبية، في وقت يواصل فيه العراق مطالبة دول العالم باستعادة رعاياها المتهمين بالإرهاب وعدم إبقائهم في السجون العراقية أو تحميل بغداد أعباء احتجازهم ومحاكمتهم.

الملف لا يتعلق بأرقام مجردة، بل بقضية سيادية وأمنية حساسة، تطرح أسئلة جوهرية حول طبيعة القرار، والجهة التي اتخذته، والغاية منه، وتوقيته.
لماذا نُقلوا إلى العراق وهم سوريون وفي بلدهم الأم؟
مراقبون تساءلوا "اذا كان هؤلاء سوريي الجنسية ومحتجزين داخل الأراضي السورية وفي بلدهم الأم أصلاً فلماذا لم يبقوا هناك؟، وهل عجزت الجهات التي كانت تحتجزهم عن إبقائهم؟ أم أن هناك ترتيبات إقليمية ودولية جعلت العراق الوجهة الجديدة؟".
وأضافوا "إذا كان المبدأ القانوني يقول إن الدولة تحاكم مواطنيها، فلماذا لم تتم محاكمتهم داخل سوريا؟".
تناقض أم تغيير في السياسة
وذكر مراقبون ان "العراق، وعلى مدى سنوات، يطالب الدول الأوروبية والعربية والآسيوية باستعادة مواطنيها المنتمين إلى التنظيمات المتطرفة، ويؤكد أنه لا يريد أن يكون ساحة احتجاز دولية".
وأضافوا انه "في هذا الملف تحديداً، نجد أن آلافاً من غير العراقيين يتم نقلهم إلى داخل أراضيه، فهل تغيّرت السياسة العراقية؟ أم أن ما جرى استثناء؟ وإن كان استثناء، فما مبرراته السيادية؟".
هل أصبح العراق مركز تجميع لملفات الإرهاب؟
وتطرح أوساط مراقبة سؤالاً أكثر حساسية "هل هناك توجه لتحويل العراق إلى مركز احتجاز إقليمي لعناصر متهمة بالإرهاب؟".
وكشفت وزارة العدل، عن جنسيات الإرهابيين المنقولين من سوريا الى العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل محمد لعيبي، أنه "بلغ عدد السجناء الكلي 5703 من 61 دولة بينهم 4253 عربياً و983 أجنبياً"، لافتا الى أن "عدد العراقيين بلغ 467، أما السوريين 3543"، بحسب الوكالة الرسمية.
وتابع أنه "في سجن الكرخ المركزي تم تأهيل القاعات وتصنيف الارهابيين من خلال قاعدة البيانات التي تم تزويد العراق بها من قبل التحالف الدولي المتمثل بـ (کندا، امريكا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الهند، استراليا بلجيكا، جيورجيا، الدنمارك)".
ولفت الى ان "أكثر الاعداد جاءت من البلدان التالية: المغرب 187، تركمانستان 165، تركيا 181، تونس 234، روسيا 130، مصر 116".
وأكمل أن "مجلس الامن الوطني العراقي وبطلب من التحالف الدولي قرر استلام الارهابيين الدواعش من خلال جهاز مكافحة الارهاب في قاعة الشهيد محمد علاء الجوية وعن طريق منفذ ربيعة بواسطة العمليات المشتركة"، مبيناً أن "هناك لجنة برئاسة وكيل استخبارات الداخلية وجهاز المخابرات والامن الوطني لمتابعة الامر، فضلاً عن وجود لجان قضائية لإصدار الأحكام".
وبين، أن "وزارة العدل جهة ايداع، ومن الممكن ابرام مذكرات تعاون بعد الحكم من خلال القيادات، وايضاً من اجل المعاملة بالمثل وتحقيق المصلحة الوطنية العليا".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
Play
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
Play
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
Play
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
الهوا الك
Play
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Play
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
عشرين
Play
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Play
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Play
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
Play
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Play
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
Play
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
Play
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
Play
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
الخارجية الإيرانية: حقنا بالتخصيب لايمكن المساس به تحت تأثير الضغوط السياسية
08:30 | 2026-02-14
روسيا تبتكر طريقة لتسريع ترميم الأنسجة الحيوية.. طريق جديد
08:09 | 2026-02-14
ما حقيقة وجود 50 جثة امرأة مجهولة في ايران.. الطب الشرعي يكشف!
07:43 | 2026-02-14
وزير الخارجية: العراق مستقر امنياً رغم تحديات المنطقة
07:05 | 2026-02-14
منصات سورية: هروب عوائل تنظيم داعش المتواجدين في مخيم الهول
06:50 | 2026-02-14
ترامب يبعث برسالة الى مادورو في عيد الحب: لقد أسرت قلبي
06:21 | 2026-02-14

