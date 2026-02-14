معهد البحوث الفلكية: رمضان الخميس

الصفحة الرئيسية
دوليات
2026-02-14 | 05:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
324 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
تستطلع دار الإفتاء المصرية
هلال
شهر رمضان مع غروب
شمس
يوم الثلاثاء المقبل لتحديد أول أيام شهر الصيام الأربعاء أو الخميس، في حفل رسمي وشعبي لإعلان نتيجة الرؤية
الشرعية
.
ورغم اعتماد
مصر
على الرؤية
الشرعية
للهلال، فقد حسم
معهد البحوث الفلكية
، موعد بداية الشهر فلكيا ليكون يوم الخميس 19 شباط المقبل، لكن هذه الحسابات لا يعتد بها قانونيا باعتبار أن دار الإفتاء هي الجهة المخولة قانونيا لإعلان موعد بداية الشهور العربية.
ويتكرر الحديث سنويا عن الحسابات الفلكية ومدى شرعيتها في الاعتماد عليها لبداية الصيام، وتعتمد دار الإفتاء على الرؤية الشرعية للهلال عبر لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية، مع الاستدلال بالحسابات الفلكية دون إهمالها.
وأعلنت الدار أن "7 لجان شرعية وعلمية تغطي مختلف محافظات الجمهورية ستستطلع
هلال
شهر رمضان لهذا العام مع غروب
شمس
يوم الثلاثاء، وتضم هذه اللجان متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية".
لكن بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، فإن هلال شهر رمضان لعام 1447 هجريا سيولد فلكيا عقب الاقتران المركزي في تمام الساعة الثانية ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 17 شباط 2026م (29 شعبان 1447هـ)، الموافق ليوم الرؤية.
وأوضح المعهد أن القمر يغرب بعد غروب الشمس في ذلك اليوم بـ4 دقائق في القاهرة وبمدد تتراوح بين 3 و4 دقائق في بقية المدن المصرية.
وفلكيا تعد هذه المدة غير كافية لرؤية
الهلال
بعد غروب الشمس، ولكون الفترة غير كافية لينتقل القمر من طور المحاق إلى طور الهلال لتكون
مشاهدته
ممكنة بأي وسيلة بصرية.
وتقول دار الإفتاء المصرية، إن "الحساب الفلكي القطعي لا يعارض الرؤية الصحيحة، فهو للاستئناس به مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة"، موضحة أن "هذا يعني أن الحسابات الفلكية ينفي ولا يثبت، فإذا نفى طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يَدعِيه، وإذا لم ينفِ ذلك فالاعتماد حينئذ على الرؤية البصرية".
وتؤكد أن منهجها يقوم على "الرؤية عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك"، وأن "هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
