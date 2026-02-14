ترامب: الشرع يقوم بعمل عظيم للشعب السوري

وقال في تصريحات صحفية رداً على سؤال بشأن الوضع في إن "رئيس سوريا يقوم بعمل جيد للغاية، إذ يعمل على توحيد البلاد، ونحن راضون عن العمل الذي يقوم به"، مضيفا أنه "يقوم بعمل عظيم للشعب السوري".وتابع ترامب أن "الشرع يقوم بعمل عظيم للشعب السوري" ويسعى إلى توحيد البلاد".