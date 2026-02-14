ترامب يبعث برسالة الى مادورو في عيد الحب: لقد أسرت قلبي

وجاء على البطاقة الأولى "لقد أسرتِ قلبي"، وتضم صورة للرئيس الفنزويلي وهو يُنقل خارج فنزويلا مكبلا بالأصفاد ومعصوب العينين بعد عملية "العزيمة المطلقة".فيما وضعت على البطاقة الثانية داخل إطار قلب الصورة المعروفة للسيناتور وهو "يحتسي المارغريتا" مع كيلمار أبريغو غارسيا، العضو المزعوم في عصابة "إم إس-13" في السلفادور، مرفقة برسالة تقول "حبي لكِ أقوى من حب الديمقراطيين للمهاجرين غير الشرعيين".وتظهر بطاقة أخرى وهو يحمل أمرا تنفيذيا موقعا حديثا مكتوبا عليه "الأمر التنفيذي رقم 4547... أنتِ عيد حبي".كما سخر من رغبة الرئيس الأمريكي في ضم ، التي يعارضها بشدة سكان الإقليم وقادة أوروبيون، وجاء على البطاقة التي تضع الجزيرة داخل قلب "حان الوقت لنحدد وضع علاقتنا".وظهرت أيضا إحدى قبعات السومبريرو التي استخدمها البيت الأبيض للسخرية من الزعيمين الديمقراطيين تشاك شومر وحكيم جيفريز خلال فترة الإغلاق الحكومي التي استمرت 43 يوما في خريف العام الماضي، وأُشير إلى القبعة على البطاقة باسم "حبيبي السابق".وجاءت رسالة بطاقة أخرى مستوحاة من توقيع ترامب المميز على منصته "تروث سوشيال" وهي "شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر"، مع سهم يوجّه العبارة نحو عبارة "قلبي".وأخيرا، ألهمت حقيبة الواسعة التي يتولاها آلاف الميمات وصولا إلى بطاقة عيد حب، وجاء على البطاقة التي تسخر من المهام العديدة التي اضطُر روبيو للقيام بها "لا تجعليني أعمل لأجل حبك".