وزير الخارجية: العراق مستقر امنياً رغم تحديات المنطقة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
10:50 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556085-639066676145007341.jpeg
وزير الخارجية: العراق مستقر امنياً رغم تحديات المنطقة
دوليات
2026-02-14 | 07:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
51 شوهد
أكد وزير الخارجية
فؤاد حسين
، اليوم السبت، أن
العراق
يشهد استقراراً امنياً رغم التحديات الأمنية التي تواجهها بعض دول الجوار والمنطقة عموماً.
وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "نائب رئيس
مجلس الوزراء
، وزير الخارجية،
فؤاد حسين
، التقى وزير خارجية مملكة هولندا ووزير
اللجوء
والهجرة،
ديفيد فان
فيل، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال مؤتمر
ميونخ
للأمن".
وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما في
إدارة الموارد المائية
ومواجهة التحديات المناخية، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من التجربة الهولندية الرائدة في هذا المجال، فضلاً عن ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي".
وأشار إلى "حالة الاستقرار الأمني التي يشهدها
العراق
، رغم التحديات الأمنية التي تواجهها بعض دول الجوار والمنطقة عموماً، مستعرضاً التطورات السياسية المتعلقة بجهود تشكيل الحكومة الجديدة، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بنقل عناصر تنظيم
داعش
من السجون السورية إلى العراق، في إطار الالتزامات الأمنية والقانونية ذات الصلة".
وتناول اللقاء "تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما المفاوضات الجارية في مسقط بين
إيران
والولايات المتحدة الأمريكية".
وحذر الوزير من "التداعيات المحتملة في حال عدم التوصل إلى نتائج إيجابية"، مؤكداً "أهمية الحلول الدبلوماسية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
وزير الخارجية: المنطقة بأسرها تترقب نتائج المفاوضات الايرانية - الامريكية
10:00 | 2026-02-13
وزير الخارجية لبزشكيان: أمن المنطقة مترابط ولا يمكن تجزئته
14:12 | 2026-01-18
وزير الخارجية: العراق غير ملزم بتحمل كافة الأعباء الأمنية والمالية لمعتقلي داعش
02:38 | 2026-01-24
الخارجية تستضيف السفير التركي على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن العراق
05:16 | 2026-02-11
العراق
ميونخ
الاستقرار الامني
الولايات المتحدة الأمريكية
إدارة الموارد المائية
الاستقرار الإقليمي
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
إدارة الموارد
السومرية نيوز
مجلس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور تصدر قرارا يخص السيارات
محليات
66.64%
11:52 | 2026-02-12
المرور تصدر قرارا يخص السيارات
11:52 | 2026-02-12
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
محليات
12.83%
01:17 | 2026-02-14
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
01:17 | 2026-02-14
تحذيرات للعراقيين من يوم غد السبت
محليات
11.23%
03:20 | 2026-02-13
تحذيرات للعراقيين من يوم غد السبت
03:20 | 2026-02-13
صحة البصرة تكشف حصيلة حادث "دراك رايس"
محليات
9.3%
09:06 | 2026-02-13
صحة البصرة تكشف حصيلة حادث "دراك رايس"
09:06 | 2026-02-13
المزيد
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
الأكثر مشاهدة
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
اخترنا لك
الخارجية الإيرانية: حقنا بالتخصيب لايمكن المساس به تحت تأثير الضغوط السياسية
08:30 | 2026-02-14
روسيا تبتكر طريقة لتسريع ترميم الأنسجة الحيوية.. طريق جديد
08:09 | 2026-02-14
ما حقيقة وجود 50 جثة امرأة مجهولة في ايران.. الطب الشرعي يكشف!
07:43 | 2026-02-14
منصات سورية: هروب عوائل تنظيم داعش المتواجدين في مخيم الهول
06:50 | 2026-02-14
ترامب يبعث برسالة الى مادورو في عيد الحب: لقد أسرت قلبي
06:21 | 2026-02-14
ترامب: الشرع يقوم بعمل عظيم للشعب السوري
06:04 | 2026-02-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.