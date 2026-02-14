روسيا تبتكر طريقة لتسريع ترميم الأنسجة الحيوية.. طريق جديد

وقال تقرير صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: "أثبت باحثو جامعة سيتشينوف أن المواد خاصة للالتهابات والمعززة لتجديد الانسجة في الجسم، لتشمل تطبيقات واسعة بدء من علاج الإصابات وصولا إلى تصنيع بدائل حيوية للأنسجة.وفي المرحلة المقبلة، يعتزم الفريق البحثي دراسة تأثير هذه العوامل الحيوية في نماذج تجريبية أكثر تعقيدا، وتقييم إمكانية تحويلها إلى منتجات طبية حيوية.وأشار القائمون على الدراسة إلى أن هذه التكنولوجيا قد تُسهم بشكل كبير في تحسين نجاح زراعة المواد الحيوية وتعزيز فعالية الأنسجة في مجالات الجراحة وطب الأسنان والطب التجديدي أو ما يعرف بـ Regenerative Medicine،هو مجال طبي متطور يهدف إلى استعادة وظائف الأنسجة والأعضاء التالفة أو المريضة عن طريق تحفيز آليات الشفاء الطبيعية للجسم، أو استبدال الخلايا التالفة، أو أنسجة جديدة.