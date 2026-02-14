تحديد موعد جولة جديدة من التفاوض بين إيران وأمريكا

وقال متحدث باسم وفق وكالة "فرانس برس"، إن " مستعدة في أي وقت لبذل المساعي من أجل تسهيل الحوار بين وإيران".وأضاف: " ستستضيف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف الأسبوع المقبل"، من دون تحديد موعد، مؤكدا أن "سويسرا ترحب وتدعم هذه المحادثات".وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ما أوردته وكالة "رويترز" بشأن اعتزام الطرفين عقد جولة جديدة من المفاوضات يوم الثلاثاء المقبل في جنيف.وبحسب مصدر مطلع وفق وكالة "رويترز"، فإن وفدا أميركيا يضم ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقي بالجانب الإيراني صباح الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن للوساطة.كما أشار المصدر إلى أن ويتكوف وكوشنر سيشاركان لاحقا في محادثات ثلاثية منفصلة مع ممثلين عن وأوكرانيا في اليوم ذاته.ويأتي ذلك في وقت يضغط فيه على الحكومة الإيرانية، ويواصل في الوقت نفسه مساعيه لدفع وكييف إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة منذ أربع سنوات.