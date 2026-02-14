جدل بعد مشاركة باكستان بالقوة الدولية في غزة

وبينما تُصوّر إسلام آباد مشاركتها كالتزامٍ منها برفاهية الفلسطينيين، أثارت هذه الخطوة معارضة داخلية شديدة، وطرحت تساؤلات جدية حول مصداقية باكستان كداعمٍ لقضية إسلامية تاريخية.وبرزت قوة الاستقرار الدولية كعنصرٍ أساسي في خطة السلام العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي لغزة، والتي ساهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين وحماس في تشرين الأول 2025. وفي 17 تشرين الثاني، اعتمد القرار 2803، الذي يُخوّل هذه القوة مساعدة الحكم الانتقالي، وتوفير الأمن، والإشراف على نزع السلاح.وصوّتت باكستان لصالح القرار إلى جانب 13 دولة عضواً، بينما امتنعت والصين عن التصويت، وأقر وزير الخارجية الأمريكي باستعداد باكستان للمشاركة، وتشير مصادر إلى أن إسلام آباد قد تنشر نحو 3500 جندي.ولا تزال ولاية قوات الأمن الإسلامية غامضة للغاية، فعلى الرغم من إقرار القرار، لا تزال تفاصيل عملياتية رئيسية عالقة، بما في ذلك السلطة القانونية، والتسلسل القيادي، والتمويل، والمدة، ودور القوات في نزع سلاح حماس، وقد أعرب مندوب باكستان لدى ، افتخار أحمد، عن استيائه من القرار، محذراً من استبعاد مقترحات هامة، منها مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية وتوضيح الولاية.وقد أدى هذا الغموض إلى ظهور تفسيرات متضاربة، فبينما تتضمن الخطة الأمريكية صراحةً نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، صرّحت باكستان بشكل قاطع أنها لن تشارك في أي مهام تركز على نزع سلاح حماس.