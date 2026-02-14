وصف ، المنعقد في ، بـ"سيرك ميونخ" لافتا إلى أن أوروبا فقدت ثقلها الجيوسياسي وأضحت عاجزة عن التأثير في ملف المفاوضات النووية.

وكتب عراقجي في حسابه على منصة "إكس": "من المؤسف أن يكون مؤتمر للأمن، الذي كان يُنظر إليه عادةً كحدث جاد وذي مصداقية، قد تحول فيما يتعلق بالشأن الإيراني إلى سيرك ميونخ"، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعكس تفضيل المظاهر على المضمون ويحمل رسائل مهمة.

ورأى أن يعيش حالة من "الارتباك" نابعة من عجزه عن فهم التحولات الجارية داخل .



وأضاف: "من منظور استراتيجي، فقد الاتحاد الأوروبي الذي بات بلا بوصلة، كامل ثقله الجيوسياسي في منطقتنا".



ووصف عراقجي المسار العام لأوروبا بأنه على أقل تقدير، "خطير ومثير للقلق للغاية"، وخص بانتقاد مباشر، معتبرا أنها "أصبحت في طليعة من سلموا سياستهم الإقليمية بالكامل لإسرائيل".



وفيما يتعلق بتأثير هذا الوضع على الملف النووي، أكد عراقجي أن "حالة الشلل والتهميش التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية باتت واضحة تماما في التطورات المحيطة بالمفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني".



وختم بالقول إن "أوروبا التي كانت طرفا رئيسيا في الحوار، لم يعد لها أثر يذكر" مضيفا: "أصدقاؤنا في المنطقة أكثر تأثيرا وفائدة من هذه الترويكا الأوروبية العاجزة والمهمشة".



يذكر أن للأمن انطلق يوم أمس الجمعة ويستمر حتى يوم غد الأحد، بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة وحوالي 1000 مشارك من 120 دولة، لمناقشة التحديات الأمنية العالمية.



