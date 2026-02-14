غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان

وقالت للاعلام، "نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة العاشرة والربع من مساء اليوم، سلسلة غارات جوية مستهدفا منطقة الحميلة عند اطراف بلدة حومين الفوقا في منطقة اقليم التفاح".

وأضافت أن "الطيران الإسرائيلي يشن غارات على مليخ وبصليا ومرتفعات جبل الريحان وأطراف بلدة سجد في ".