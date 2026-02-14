تأكيد أوروبي على إجراء محادثات بين واشنطن وطهران في جنيف

وأشار غوبيه إلى أن " السويسرية على اتصال مع الأطراف وتجدد التأكيد على استعدادها لدعم أي مبادرة دبلوماسية تهدف إلى خفض التصعيد في النزاع.وأكد وزير الخارجية السويسرية أن " ستنظم محادثات بين وإيران في جنيف الأسبوع المقبل".وشدد غوبيه على أن بلاده "ترحب بهذه المحادثات وتدعمها"، وأضاف أن مستعدة "في أي وقت لتقديم مساعيها الحميدة لتسهيل الحوار" بين وطهران.وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق وفق موقع "أكسيوس" إن الفريق الأمريكي في المحادثات سيضم كبير مستشاري ومبعوث ستيف ويتكوف.وقال مسؤول أمريكي أن المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف تحدث في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى وزير الخارجية وقدم له العديد من الرسائل المتعلقة بالمحادثات النووية لإعطائها إلى الإيرانيين.ومن المتوقع أن يقود الوفد الإيراني وزير الخارجية ، كما من المتوقع أيضا أن يحضر وزير الخارجية العماني كوسيط بين الطرفين.