"أكسيوس" يكشف عن تصعيد أمريكي إسرائيلي يستهدف نفط إيران

ووفق الموقع، فإن أكثر من 80 بالمئة من صادرات النفطية تتوجه نحو ، وفي حال خفض مشترياتها، سيزداد الضغط الاقتصادي على إيران بشكل ملحوظ، ما قد يدفع إلى تغيير حساباتها وتقديم المزيد من التنازلات بشأن برنامجها النووي.ويقول مسؤولون أمريكيون، إن حملة الضغط القصوى ستنفذ بالتزامن مع المفاوضات النووية مع إيران والحشد العسكري المستمر في الشرق الأوسط تحسبا لشن ضربات محتملة في حال فشل المفاوضات الدبلوماسية.وحسبما صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى: "اتفقنا على أننا سنستخدم أقصى قوة ممكنة في الضغط على إيران، على سبيل المثال، فيما يتعلق بمبيعات النفط الإيراني إلى الصين"،وسيسمح أمر تنفيذي وقعه قبل عشرة أيام للولايات المتحدة بزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، حيث يمنح الأمر التنفيذي وزير الخارجية ووزير التجارة صلاحية التوصية للرئيس بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 بالمئة على أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران.وصرح مسؤولون أمريكيون بأن نتنياهو وترامب اتفقا في اجتماعهما يوم الأربعاء على الهدف النهائي المنشود، وهو إيران غير قادرة على امتلاك أسلحة نووية، لكنهما اختلفا حول كيفية تحقيق ذلك.وقال مسؤول أمريكي إن نتنياهو أخبر ترامب أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران، وادعى أنه حتى في حال توقيع اتفاق، فإن إيران لن تلتزم به.وأضاف المسؤول الأمريكي أن ترامب أخبر نتنياهو أنه يعتقد بوجود فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، حيث قال ترامب، بحسب مسؤول أمريكي: "سنرى إن كان ذلك ممكنا. فلنجرب".ووفق الموقع، في الأيام الأخيرة، سأل ترامب مستشاريه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران.وقال مسؤول أمريكي إن ويتكوف وكوشنر أبلغا ترامب أن التاريخ يظهر صعوبة، إن لم يكن استحالة، التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران، لكنهما أبلغاه أيضا أن الإيرانيين حتى الآن يقولون كل ما هو مطلوب.وأوضح كوشنر وويتكوف لترامب أنهما سيواصلان المفاوضات وسيتخذان موقفا حازما، وإذا وافق الإيرانيون على اتفاق يرونه مرضيا، فسيمنحانه الخيار ليقرر ما إذا كان يرغب في ذلك، بحسب مسؤول أميركي.ويوم الثلاثاء، سيلتقي ويتكوف وكوشنر بالإيرانيين في جنيف لجولة ثانية من المفاوضات، وقال مسؤول أمريكي: "نحن واقعيون وعقلانيون تجاه الإيرانيين. الكرة في ملعبهم. إذا لم يكن الاتفاق حقيقيا، فلن نقبله".