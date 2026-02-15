الجيش السوري يتسلم قاعدة "الشدادي" من القوات الأمريكية بعد "التنف"

ويعد تسلّم قاعدة الشدادي الثانية في سلسلة انسحابات أمريكية كبرى، حيث سبقتها عملية تسليم قاعدة " " العسكرية الواقعة عند الحدودي السوري العراقي إلى . وأكدت التقارير أن قوات "أمن البادية" التابعة لوزارة الداخلية السورية بدأت بالفعل مهام حماية وإدارة قاعدة التنف بالكامل.كشفت مصادر من محافظة حمص أن إخلاء القوات الأمريكية لقواعدها جاء بعد تطور سياسي بارز، تمثل في انضمام رسمياً للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم " " كشريك فاعل. هذا التحول مهّد الطريق لتفاهمات ميدانية أفضت إلى عودة سيادة على منشآت عسكرية كانت خارج سيطرتها لسنوات.بالتزامن مع هذه التطورات، بدأت المؤسسات الحكومية السورية باستعادة مقارها الرسمية في مناطق شمال شرقي البلاد (الحسكة والقامشلي)، وذلك عقب اتفاق جرى مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يقضي بدخول مؤسسات الدولة السورية إلى تلك المناطق، مما يعكس توجهاً عاماً نحو إنهاء الملفات العالقة في مناطق شرق .