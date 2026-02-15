السعودية تُحدد موعد تحري هلال رمضان 2026

جاء ذلك في بيان نشرته وورد فيه: "فنظرًا لما تضمنه قرار رقم (203 /هـ) وتاريخ 29 / 7 / 1447هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 / 1 / 2026م، هو غرة شهر شعبان لعام 1447هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 17 / 2 / 2026م".وتابعت: "ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.. وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين".