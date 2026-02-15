الصفحة الرئيسية
حصري للسومرية: 371 هجوماً أوكرانياً داخل العمق الروسي في عام 2025.. وهذه خارطة الاستهداف
دوليات
2026-02-15 | 07:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
202 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
ما يميّز أوكرانيا عن
روسيا
في هذه الحرب هو طبيعة الأهداف التي تختارها، فبينما تستهدف
كييف
المنشآت العسكرية والبنية التحتية التي تساهم في تمويل المجهود الحربي، تواصل
موسكو
استهداف قطاع الطاقة بهدف ترك المدن الأوكرانية بلا كهرباء أو تدفئة أو مياه، بحسب مسؤول أوكراني تحدث لـ"
السومرية
نيوز".
كان صيف عام 2025 صعباً على
روسيا
؛ ففي موسم حصاد المحاصيل والعطلات، تعرضت البنية التحتية النفطية الروسية لعشرات الضربات التي طالت مصافي النفط، الموانئ، ومحطات الضخ. ونتيجة لذلك، برزت أزمات وقود حادة في عدة مناطق، مما اضطر الحكومة لحظر تصدير البنزين مؤقتاً والاكتفاء ببيع النفط الخام.
تواجه
روسيا اليوم
نتائج مباشرة لقرارها بشنّ ومواصلة حرب شاملة، حرب جلبت الدمار ليس لأوكرانيا فقط، بل بدأت ترتدّ آثارها بشكل متزايد إلى داخل روسيا نفسها، وفقا للمسؤول.
إجمالاً، نفذت أوكرانيا 371 ضربة مؤكدة بالطائرات المسيّرة والصواريخ على الأراضي الروسية خلال عام 2025.
وكانت الأهداف الرئيسية منشآت عسكرية أو مواقع ضمن المجمع الصناعي العسكري، مثل المصانع التي تنتج معدات أو مكونات عسكرية – بحسب المسؤول - وشمل ذلك:
*منشآت المجمع الصناعي العسكري — 91 ضربة
*منشآت عسكرية — 25 ضربة
*قواعد جوية — 16 ضربة
كما تمكنت القوات الأوكرانية من وحدة واحدة تابعة لجهاز الأمن الأوكراني (SBU) من تدمير أهداف عسكرية روسية - أنظمة دفاع جوي - بقيمة 4 مليارات دولار. وكانت هذه الأنظمة موجودة في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً وكذلك داخل روسيا نفسها. وكان الهدف تقليص القدرة الهجومية الروسية.
النفط الروسي
استهدفت مجموعة أخرى من الهجمات الروسية بهدف رئيسي واحد: حرمان الكرملين من تمويل الحرب. فليس سراً أن نحو 40% من ميزانية روسيا تأتي من عائدات النفط والغاز. وتنفق
موسكو
رسمياً ما يصل إلى 160 مليار دولار سنوياً على الحرب. وتهدف العقوبات الدولية إلى حرمان روسيا من هذه الأموال، فيما تمثل الضربات الأوكرانية على قطاع النفط والغاز وسيلة أخرى لتحقيق هذا الهدف، بحسب المسؤول.
كانت مصافي النفط الروسية من بين الأهداف ذات الأولوية للطائرات المسيّرة الأوكرانية في عام 2025، إذ تعرضت لما يقرب من مئة ضربة. كما استهدفت أوكرانيا بنية النفط والغاز التحتية، وفق الآتي:
*مصافي النفط — 88 ضربة
*محطات كهرباء فرعية — 30 ضربة
*مرافق تخزين النفط — 28 ضربة
*بنية تحتية لوجستية — 28 ضربة
*موانئ — 15 ضربة
*بنية تحتية للغاز — 6 ضربات
أدى التأثير المشترك للعقوبات والضربات على قطاع النفط والغاز إلى نتائج ملموسة؛ إذ انخفضت الصادرات بشكل حاد خلال الأشهر الأربعة الماضية، وفشل الكرملين في تحقيق الإيرادات التي كان يسعى إليها، وسيُضطر إلى تغطية العجز في الميزانية بوسائل أخرى غير صادرات المواد الخام. وفي يناير 2026، تراجعت عائدات النفط والغاز إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020.
كما استهدفت القوات الأوكرانية البنية التحتية للسكك الحديدية، باعتبارها العنصر اللوجستي الرئيسي لنقل القوات والمعدات الروسية إلى جبهات القتال. ونُفذت ما يقارب ثلاثة عشرين ضربة في هذا السياق.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
أوكرانيا تعلن استهداف سفينة حربية روسية
08:00 | 2025-12-20
العراق يدخل العمق السوري ويعتقل تاجرين خطرين للمخدرات بحوزتهما 57 كغم من الحشيش
13:19 | 2025-11-30
العثور على جثة دبلوماسي روسي داخل سفارة بلاده في قبرص
15:50 | 2026-01-12
إسرائيل تمهّد لضربة تستهدف العمق الإيراني
12:28 | 2025-12-17
أوكرانيا تضرب داخل روسيا 371 مرة في عام 2025
هذه أبرز الأهداف
على خلفية "فيديو الرياض".. البرلمان يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
سياسة
30.7%
05:22 | 2026-02-15
على خلفية "فيديو الرياض".. البرلمان يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
05:22 | 2026-02-15
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
محليات
25.94%
10:37 | 2026-02-14
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
10:37 | 2026-02-14
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
محليات
21.75%
02:59 | 2026-02-15
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
02:59 | 2026-02-15
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
محليات
21.62%
01:17 | 2026-02-14
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
01:17 | 2026-02-14
المزيد
ايران تعلن احباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر عبر الحدود
07:22 | 2026-02-15
السعودية تُحدد موعد تحري هلال رمضان 2026
06:17 | 2026-02-15
الجيش السوري يتسلم قاعدة "الشدادي" من القوات الأمريكية بعد "التنف"
04:27 | 2026-02-15
روسيا تعلن إسقاط 55 طائرة مسيرة أوكرانية
17:33 | 2026-02-14
"أكسيوس" يكشف عن تصعيد أمريكي إسرائيلي يستهدف نفط إيران
16:48 | 2026-02-14
تأكيد أوروبي على إجراء محادثات بين واشنطن وطهران في جنيف
16:15 | 2026-02-14
