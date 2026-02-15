حصري للسومرية: 371 هجوماً أوكرانياً داخل العمق الروسي في عام 2025.. وهذه خارطة الاستهداف

– دوليات



ما يميّز أوكرانيا عن في هذه الحرب هو طبيعة الأهداف التي تختارها، فبينما تستهدف المنشآت العسكرية والبنية التحتية التي تساهم في تمويل المجهود الحربي، تواصل استهداف قطاع الطاقة بهدف ترك المدن الأوكرانية بلا كهرباء أو تدفئة أو مياه، بحسب مسؤول أوكراني تحدث لـ" نيوز".





تواجه نتائج مباشرة لقرارها بشنّ ومواصلة حرب شاملة، حرب جلبت الدمار ليس لأوكرانيا فقط، بل بدأت ترتدّ آثارها بشكل متزايد إلى داخل روسيا نفسها، وفقا للمسؤول.



إجمالاً، نفذت أوكرانيا 371 ضربة مؤكدة بالطائرات المسيّرة والصواريخ على الأراضي الروسية خلال عام 2025.



وكانت الأهداف الرئيسية منشآت عسكرية أو مواقع ضمن المجمع الصناعي العسكري، مثل المصانع التي تنتج معدات أو مكونات عسكرية – بحسب المسؤول - وشمل ذلك:

*منشآت المجمع الصناعي العسكري — 91 ضربة

*منشآت عسكرية — 25 ضربة

*قواعد جوية — 16 ضربة كان صيف عام 2025 صعباً على ؛ ففي موسم حصاد المحاصيل والعطلات، تعرضت البنية التحتية النفطية الروسية لعشرات الضربات التي طالت مصافي النفط، الموانئ، ومحطات الضخ. ونتيجة لذلك، برزت أزمات وقود حادة في عدة مناطق، مما اضطر الحكومة لحظر تصدير البنزين مؤقتاً والاكتفاء ببيع النفط الخام.تواجه نتائج مباشرة لقرارها بشنّ ومواصلة حرب شاملة، حرب جلبت الدمار ليس لأوكرانيا فقط، بل بدأت ترتدّ آثارها بشكل متزايد إلى داخل روسيا نفسها، وفقا للمسؤول.إجمالاً، نفذت أوكرانيا 371 ضربة مؤكدة بالطائرات المسيّرة والصواريخ على الأراضي الروسية خلال عام 2025.وكانت الأهداف الرئيسية منشآت عسكرية أو مواقع ضمن المجمع الصناعي العسكري، مثل المصانع التي تنتج معدات أو مكونات عسكرية – بحسب المسؤول - وشمل ذلك:

كما تمكنت القوات الأوكرانية من وحدة واحدة تابعة لجهاز الأمن الأوكراني (SBU) من تدمير أهداف عسكرية روسية - أنظمة دفاع جوي - بقيمة 4 مليارات دولار. وكانت هذه الأنظمة موجودة في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً وكذلك داخل روسيا نفسها. وكان الهدف تقليص القدرة الهجومية الروسية.



النفط الروسي

استهدفت مجموعة أخرى من الهجمات الروسية بهدف رئيسي واحد: حرمان الكرملين من تمويل الحرب. فليس سراً أن نحو 40% من ميزانية روسيا تأتي من عائدات النفط والغاز. وتنفق رسمياً ما يصل إلى 160 مليار دولار سنوياً على الحرب. وتهدف العقوبات الدولية إلى حرمان روسيا من هذه الأموال، فيما تمثل الضربات الأوكرانية على قطاع النفط والغاز وسيلة أخرى لتحقيق هذا الهدف، بحسب المسؤول.



كانت مصافي النفط الروسية من بين الأهداف ذات الأولوية للطائرات المسيّرة الأوكرانية في عام 2025، إذ تعرضت لما يقرب من مئة ضربة. كما استهدفت أوكرانيا بنية النفط والغاز التحتية، وفق الآتي:

*مصافي النفط — 88 ضربة

*محطات كهرباء فرعية — 30 ضربة

*مرافق تخزين النفط — 28 ضربة

*بنية تحتية لوجستية — 28 ضربة

*موانئ — 15 ضربة

*بنية تحتية للغاز — 6 ضربات



أدى التأثير المشترك للعقوبات والضربات على قطاع النفط والغاز إلى نتائج ملموسة؛ إذ انخفضت الصادرات بشكل حاد خلال الأشهر الأربعة الماضية، وفشل الكرملين في تحقيق الإيرادات التي كان يسعى إليها، وسيُضطر إلى تغطية العجز في الميزانية بوسائل أخرى غير صادرات المواد الخام. وفي يناير 2026، تراجعت عائدات النفط والغاز إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020.



كما استهدفت القوات الأوكرانية البنية التحتية للسكك الحديدية، باعتبارها العنصر اللوجستي الرئيسي لنقل القوات والمعدات الروسية إلى جبهات القتال. ونُفذت ما يقارب ثلاثة عشرين ضربة في هذا السياق.