ايران تعلن احباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر عبر الحدود



أعلن قائد حرس الحدود في قوى الأمن الداخلي الإيرانية، إحباط محاولة لتهريب كمية من الأسلحة والذخائر عبر الحدود بمحافظة سيستان وبلوشستان البلاد.

وأوضح البيان أن العملية اسفرت عن ضبط مركبة واحدة، ومصادرة 11 مسدسا، وبندقيتي صيد، إلى جانب 10 قذائف من نوع "آر بي جي 7" المضادة للأفراد.



كما عثرت القوات على 18 مخزناً للذخيرة، و549 طلقة حية.