نتنياهو: غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل مرة أخرى

وفي ما يتعلق بقطاع ، قال نتنياهو في كلمة مسجلة لقمة "إيباك": "لم يعد في غزة سلاح ثقيل، والمطلوب من حماس تسليم بقية الأسلحة بما فيها البنادق والهاون والقاذفات".وأوضح أن المقصود بـ"تجريد حماس من السلاح الثقيل" يشمل "بنادق كلاشنيكوف التي هاجمونا بها في 7 أكتوبر".وأضاف الإسرائيلي: "وجود وقف لإطلاق النار لا يعني أننا لا نفعل ما هو ضروري في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الدعم الأمريكي خصوصاً من الرئيس ساعدنا على استعادة جميع الرهائن من غزة".كما دعا نتنياهو حماس إلى "التخلي عن سلاحها ونزع السلاح من كل قطاع غزة"، معلنا أن "منحت خطة الرئيس ترامب فرصة، ونتمنى أن يتحقق هدف نزع السلاح بالطريقة السهلة".