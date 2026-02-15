إعلام أمريكي: ترامب أكد لنتنياهو دعمه لضربات إسرائيلية على إيران

وأشار مصدران وفق " " إلى أن أكد ذلك خلال لقائه مع نتنياهو في مار إي لاغو بولاية فلوريدا في الماضي، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين وإيران.وحسب "سي بي إس"، فإن مناقشات داخلية في الاستخبارات الأمريكية وبين العسكريين بدأت بعد شهرين من ذلك لدراسة إمكانية دعم ضربات إسرائيلية جديدة على إذا حدثت.وأضافت "سي بي إس" نقلا عن مصادر مطلعة، أن تلك المناقشات ركزت ليس على ما إذا كانت ستشن غارات على إيران أم لا، بل على كيفية مساعدة إسرائيل من جانب الولايات المتحدة، بما في ذلك تزويد الطائرات بالوقود في الجو وضمان السماح باستخدام أجواء دول أخرى أثناء الضربات المحتملة.ويأتي ذلك على خلفية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامج إيران النووي والخلافات بين وطهران، حيث تسعى لإدراج مسائل متعلقة بالقدرات الصاروخية الإيرانية على الأجندة، الأمر الذي تعارضه بشدة.وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت قدرات عسكرية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط تحضيرا للعمل العسكري المحتمل، حيث هدد الرئيس الأمريكي مرارا باستخدام القوة ضد إيران في حال عدم عقد الصفقة.