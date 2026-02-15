الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مسلحين شرقي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاحد، عن تنفيذ هجوم على مسلحين شرقي .

وقال الجيش الإسرائيلي، "نفذنا هجوما على مسلحين من في منطقة شرقي ".

الى ذلك، قالت وسائل إعلام دولية، "غارة إسرائيلية على سيارة في منطقة المصنع عند الحدود مع ".

بدورها قال الدفاع المدني في شرقي لبنان، إن "4 شهداء في غارة إسرائيلية على منطقة المصنع".

واستهدفت غارات إسرائيلية، مساء أمس السبت، مناطق جنوبي لبنان، وفق للاعلام.