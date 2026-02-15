مسؤول الحدود في الإدارة الأمريكية يرفض إصلاح وكالة الهجرة

وبحسب قناة "سي.بي.إس نيوز"، وصف هومان مطالب المشرعين الديمقراطيين بشأن الوكالة بأنها "غير معقولة"، مؤكدا أنه لم يشارك في المناقشات المتعلقة بدعم تمويل الأمن الداخلي مقابل إجراء تعديلات على والجمارك.وكان ديمقراطيون قد أرسلوا هذا الشهر قائمة تضم 10 مطالب إلى كبار المشرعين الجمهوريين في ، تتضمن وقف "التمييز العنصري" في ممارسات الوكالة، وحظر وضع الأقنعة على أفرادها، ومنعهم من دخول المنازل الخاصة دون أمر قضائي.ونفى هومان أن يكون أفراد الأمن التابعون للوكالة يمارسون التمييز العنصري، قائلا إن عمليات التوقيف تستند إلى "شكوك معقولة"، وتأتي هذه التصريحات بعد حكم أصدرته العام الماضي سمحت فيه للوكالة بتوقيف "الأشخاص من ذوي البشرة السوداء أو الذين يتحدثون ".وفي ما يخص الأقنعة، أكد هومان أن أفراد الأمن يحتاجون إليها لإخفاء هوياتهم حفاظا على سلامتهم، في وقت يشير فيه معارضون إلى أن الغالبية العظمى من أفراد إنفاذ القانون في يعملون من دونها.ويأتي هذا الخلاف وسط أزمة تمويل، حيث دخلت في إغلاق جزئي السبت، إلا أنها تواصل العمل إلى حد بعيد لأن معظم وظائفها تُعد أساسية، ويتهم الجمهوريون الديمقراطيين "بالاستعراض" من خلال رفضهم دعم مشروع قانون تمويل الوزارة.