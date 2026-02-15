اكتشاف إصابتين بجدري القردة في روسيا

وأوضحت للهيئة في مدينة سان ومقاطعة لينينغراد، أن الحديث يدور حول تأكيد إصابة اثنين من السياح الروس العائدين من .وأكدت الهيئة نقل المصابين إلى المستشفى، مشيرة إلى أن حالة المواطنين مرضية ولا يوجد أي خطر على حياتهما.وأضافت أنه تم تحديد الأشخاص الذين تواصلوا مع المصابين، وهم تحت الرقابة الصحية المستمرة.وشددت الهيئة الفدرالية على أنها تمكنت من منع انتشار فيروس جدري القردة بعد رصد الحالتين المذكورتين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المضادة للأوبئة.وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن رصد 3 حالات إصابة بجدري القردة في دون تسجيل وفيات بسبب الفيروس.