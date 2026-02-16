نتائج استطلاع: نحو نصف السوريين وربع اللبنانيين "يؤيدون التطبيع"!

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته شركة "يوغوف" بتكليف من مجلس "من أجل آمنة"، فإن 65% من السوريين عبروا عن نظرة إيجابية تجاه انخراط في بلادهم، مقابل 12% أبدوا معارضتهم، فيما توزع الباقون بين الحياد والتردد،وفي السياق نفسه، أيد 64% من السوريين ترتيبا أمنيا مع ، مقابل 9% عارضوا ذلك، فيما توزع الباقون، ونسبتهم 30%، بين الحياد وعدم إبداء رأي.وأظهرت النتائج أن 47%، وهي النسبة الأكبر، يؤيدون تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، بينما عارض 13% هذا الطرح، وقال 40% إنهم لا يزالون مترددين، وكشف الاستطلاع أن 70% من السوريين يرون أن " " اللبناني له تأثير سلبي على البلاد.وفي ما يتعلق بالداخل السوري، حمل الاستطلاع مؤشرات إيجابية للرئيس الجديد أحمد الشرع، إذ منح 69% من المشاركين أداءه تقييما جيدا، مقابل 12% قيموه بشكل سيئ، فيما قال 19% إنهم مترددون.وفي ، أظهر استطلاع آخر أجرته "يوغوف" أن 63% من المشاركين يؤيدون جهود نزع سلاح "حزب الله"، مقابل 9% يعارضون، فيما توزع الباقون بين الحياد والتردد، لكن بخلاف السوريين، أظهر الاستطلاع أن نسبة أكبر من اللبنانيين تنظر إلى الولايات المتحدة بسلبية مقارنة بالنظرة الإيجابية، بنسبة 39% مقابل 27%، فيما قال نحو ثلث المشاركين إنهم لا يملكون رأيا، كما أيد نحو ربع اللبنانيين فقط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي نسبة أقل بكثير من مستوى الدعم المسجل في .