الجبهة من البحر المتوسط الى الخليج.. خبير يتخيل الحرب مع 40 الف عسكري امريكي بالمنطقة والغام بحرية ايرانية

وقال الفلاحي في تصريحات نقلتها الجزيرة، أن "الحشد الأمريكي يضم حاملة طائرات ومدمرات، إضافة لمقر في ، مشيرا إلى تواجد قوات برية تقارب 40 ألف عسكري أمريكي في المنطقة"، مشيرا الى ان "وصول حاملة طائرات أخرى بحلول منتصف آذار/مارس المقبل سيشكل حشدا جويا وبحريا كبيرا، فضلا عن تحريك أكثر من 150 طائرة نقل عسكرية من نوع "سي 17″ و"سي 5" يعطي دلالات إستراتيجية على استعداد أمريكي للتصعيد".وفي ما يتعلق بالخطة الإيرانية المحتملة، أوضح الفلاحي أنها "تمر بمراحل متعددة، تبدأ المرحلة الأولى باحتواء الضربة الأمريكية، تليها مرحلة إغراق الصواريخ والطائرات المسيرة، وصولا لمرحلة استخدام الحلفاء في المنطقة، وانتهاء بمرحلة الخنق الاقتصادي عبر إغلاق وباب المندب، كما ان قد تلجأ لزرع الألغام أو استهداف القطع البحرية في هذه المضائق الحيوية، مشددا على أن هذا السيناريو سيشكل تحديا كبيرا لواشنطن التي تسعى لإبقاء الممرات المائية مفتوحة لضمان تدفق النفط للأسواق العالمية".ولفت الخبير العسكري إلى "جانب تقني يتعلق بقدرات الطائرة العملاقة "كي سي 135" التي تصفها بـ"الوحش التجسسي"، وأوضح أن هذه الطائرة تمتلك رادارا عملاقا قادرا على تعطيل أنظمة الدفاع الجوي وشل قدرات الخصم عبر الحرب الإلكترونية والتشويش، مما يمهد للطائرات الأمريكية دخول الأجواء الإيرانية".وحذر من أن نشر هذه الطائرة في المنطقة يؤشر لتصعيد كبير واحتمال انزلاق الأمور نحو حرب مفتوحة، لكنه لفت إلى أن وصول طائرات شحن صينية وروسية إلى إيران مؤخرا قد زودها بإجراءات حرب إلكترونية متطورة قادرة على مواجهة القدرات الأمريكية.ورجح الفلاحي أن إيران قد تلجأ لإطلاق كميات هائلة من الصواريخ والمسيرات بشكل متفرق يصعب على منظومات الدفاع الجوي التصدي له كليا، وأشار إلى أن الإيراني يرى أن كثرة الحشد الأمريكي في المنطقة قد تسهل استهداف السفن والقطع البحرية المنتشرة.وأوضح الفلاحي أن إيران أخذت بعين الاعتبار تعدد الجبهات المحتملة، سواء من جهة أو البحر الأحمر أو أو الحدود مع أذربيجان وأرمينيا، ما يضاعف تعقيد المعادلة العسكرية.